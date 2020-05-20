Москва, , 14:29 — REGNUM Кризис 2020 года будет более разрушителен, чем кризис 2008 года, так как тогда хотя и произошёл финансовый обвал, но не были разрушены производственные связи между странами, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 20 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«10−12 лет назад не были разрушены кооперационные производственные связи между странами. А сейчас это может произойти, — сказал Дзарасов. — Тем более что сейчас прогнозируется больший спад, чем тот, который мировая экономика испытала 12 лет назад. И разрыв кооперационных связей неизбежно приведёт к спаду в разных странах, и, конечно, этот спад будет переложен на широкие слои населения. РФ это тоже касается самым непосредственным образом. Хорошо известно, как за годы радикальных рыночных реформ деградировала структура нашей экономики. Как упала доля обрабатывающей промышленности и выросла доля добывающих отраслей. А теперь спрос на энергоносители падает. И соответственно это бьёт по нашей экономике».

В связи с этим Дзарасов призвал не забывать, что 12 лет назад спад экономик западных стран составил 2−3%, в то время как в РФ этот показатель вырос до 8%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Всемирного банка, в результате пандемии коронавируса около 60 млн человек окажутся в состоянии крайней нищеты.