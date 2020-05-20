Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM Около 36 тыс. жителей Ростовской области поставлены на учёт в центры занятости населения в период распространения коронавируса. Об этом в ходе онлайн-брифинга 20 мая сообщил глава региональной службы занятости Сергей Григорян, передаёт ИА REGNUM.

По его словам, численность безработных, вставших на учёт в службу занятости населения Ростовской области, растёт. В связи с ограничительными мерами на Дону возникли трудности с трудоустройством граждан. Основная форма поддержки безработных — социальные выплаты. В настоящее время банк вакансий насчитывает 41,8 тыс. рабочих мест, на которые претендуют почти 49 тыс. безработных. Всего за период пандемии порядка 36 тыс. граждан были зарегистрированы в качестве безработных.

«Эти вакансии распределены по городам, по специальностям. Есть возможность приблизить две позиции посредством обучения, переобучения или повышения квалификации. Наши безработные граждане могут обучиться другой специальности. Надо пробовать и не бояться поменять сферу деятельности и отрасль для поиска работы», — отметил Григорян.

ИА REGNUM напоминает, что ранее планировалось начать послабление ограничительных мер для бизнеса после длинных майских выходных. Однако эпидемиологическая ситуация не позволила приступить к поэтапному выходу из режима самоизоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области назвали дату выхода бизнеса из изоляции