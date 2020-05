Осло, , 12:21 — REGNUM Китай покупает почти 13% акций норвежской авиакомпании Norwegian, что делает его крупнейшим держателем акций авиаперевозчика. Об этом 20 мая сообщила шведская газета Aftonbladet.

Авиаперевозчик Norwegian сильно пострадал от пандемии коронавируса и поэтому недавно объявил о своем банкротстве, что также затронуло его шведские и датские дочерние компании. Теперь руководство Norwegian объявило, что лизинговая компания BOC Aviation, принадлежащая государственным структурам Китая, купит 12,67% акций компании.

Журналисты отмечают, что сама же связь нового акционера с китайскими властями очень запутанная, так как конечный владелец в лице китайского государства «замаскирован» целым рядом промежуточных финансовых структур. Тем не менее, в своем пресс-релизе представители Norwegian попытались раскрыть всю цепочку фирм и банков.

«BOC Aviation — это компания, контролируемая Sky Splendor Limited, которая контролируется холдингом Bank of China Group Investment Limited, который контролируется финансовой группой Bank of China Limited, которая контролируется инвестиционной компанией Central Huijin Investment Ltd, которая контролируется инвестиционной корпорацией China Investment Corporation, принадлежащей Китайской Народной Республике», — разъясняется в пресс-релизе Norwegian.