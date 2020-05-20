Москва, , 12:16 — REGNUM Марки авто, которые могут уйти с российского авторынка после пандемии коронавируса, назвал специалист портала Avtocod Кирилл Зайцев.

Вполне возможно, что авторынок России покинут такие марки, как Peugeot, Citroen, Jeep, FIAT. Произойдет это из-за того, что продажи машин данных брендов и так невелики в России. А в связи с пандемией покупательская способность жителей России стала гораздо ниже.

По мнению автоблогера Виктора Габриэля, какая-то часть автолюбителей может перейти на более бюджетные авто, которые менее затратны в плане обслуживания. Это может привести к тому, что упадут продажи премиальных и люксовых автомобилей. Он назвал такие марки, как BMW, Audi и Range Rover.

Кроме того, по оценке эксперта, продажи более дорогих моделей автомобилей также могут упасть. Это прежде всего Aston Martin, Bentley, Bugatti.

Ранее стало известно, что на автопредприятии Volkswagen в Калуге планируется сокращение 79 сотрудников в июне 2020 года.

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