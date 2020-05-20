Лондон, , 11:13 — REGNUM Производитель авиационных двигателей Rolls-Royce сокращает по меньшей мере 9000 рабочих мест из-за падения спроса на авиаперелеты, вызванного пандемией коронавируса, передает CNN.

«Мы предлагаем провести серьезную реорганизацию нашего бизнеса, чтобы адаптироваться к новому уровню спроса, который мы видим со стороны клиентов, — говорится в заявлении компании 20 мая. — В результате мы ожидаем потери по меньшей мере 9000 сотрудников от нашей глобальной рабочей силы в 52 000 человек».

Rolls-Royce (RYCEF) пока не раскрывает, где произойдет сокращение рабочих мест, но его гражданский авиастроительный бизнес будет нести основную тяжесть реструктуризации. Потребуется несколько лет, чтобы коммерческий рынок в этой сфере вернулся к тем уровням, которые наблюдались всего несколько месяцев назад.

«Правительства во всем мире делают все возможное, чтобы помочь бизнесу в краткосрочной перспективе, но мы должны реагировать на рыночные условия в среднесрочной перспективе, пока мир авиации не придет к прежним масштабам, и правительства не смогут заменить устойчивый потребительский спрос, которого просто нет», — сказал генеральный директор Уоррен Ист.