Калуга, , 11:20 — REGNUM Автомобильный завод компании Volkswagen в Калуге, возможно, сократит продолжительность рабочей недели. Об этом написал в социальной сети «ВКонтакте» председатель первичной организации профсоюза АСМ Александр Абросимов.

По его мнению, для выполнения производственного плана достаточно полутора смен. В ходе консультаций с профсоюзом АСМ менеджмент завода не исключил введение четырёхдневного режима работы. На данный момент рассматривается два варианта: ввести режим сокращенной продолжительности рабочего времени и сократить рабочую неделю на один день или каждую неделю объявлять по пятницам «простой». Профсоюз завода выступает за второй вариант. Если он будет принят, то за пятый день работникам предприятия будет начисляться 2/3 средней зарплаты за обычный день, а в случае выхода на работу — 100%. Если же будет введен режим сокращенной рабочей недели, то зарплату за пятый день получат лишь те, кто в этот день будет задействован в производственном процессе, но в двойном размере. И хотя менеджмент предприятия также склоняется в пользу второго варианта, но окончательное решение пока не принято.

«Наша задача — максимально сохранить зарплату, поэтому мы настаиваем на объявлении «простоев». Это позволит сохранить зарплаты производственного персонала на 100% и максимально снизить потери в доходах для непрямого персонала», — считает Александр Абросимов.

Как сообщало ИА REGNUM, на заводе компании Volkswagen ожидается сокращение от 200 до 250 сотрудников. Ранее уже было уволено около 180 сотрудников, с которыми у компании были срочные договоры. За добровольное увольнение заводчанам было предложено пять-шесть окладов, но если необходимого количества «добровольцев» не наберётся, то тогда Volkswagen вынужден будет запустить процедуру сокращения — трудоемкую и занимающую много времени.

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