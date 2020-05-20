Москва, 20 мая 2020, 11:03 — REGNUM Даже 20-процентный спад американской экономики приведёт к тому, что провалятся все экспортёры, ориентированные на рынок США, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 20 мая корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что ВВП США может упасть почти на 28% по итогам II квартал 2020 года.
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