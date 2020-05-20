Москва, , 11:03 — REGNUM Даже 20-процентный спад американской экономики приведёт к тому, что провалятся все экспортёры, ориентированные на рынок США, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 20 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Что такое даже 20% спада американской экономики? Это ещё и огромное падение для мировой экономики. Дело в том, что одна из главных функций США — это функция главного глобального потребителя, — сказал эксперт. — Это самый большой и самый важный и динамичный потребительский рынок в мире. И поэтому 20-процентный спад на этом рынке означает, что провалятся все экспортёры, ориентированные на рынок США. Россию это коснётся, так как мы поставляем сырьё этим экспортёрам. Например, Китаю».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что ВВП США может упасть почти на 28% по итогам II квартал 2020 года.

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