Барнаул, , 10:36 — REGNUM Жители сразу нескольких алтайских сёл объявили забастовку «молочникам»: закупочные цены на молоко стали ниже, чем на воду, продающуюся в магазинах. Как сообщает ГТРК «Алтай», из-за того, что вместо 20 руб. за литр стали предлагать в два раза меньше, владельцы подсобных хозяйств предпочитают выливать продукцию и готовятся продавать коров.

Такая обстановка, по словам алтайских журналистов, наблюдается в пяти сёлах Михайловского района и в трёх населённых пунктах Волчихинского.

«Вчера сдали только пять человек вечером, литров 30. Приемщики пустые уехали. Мы держим пять коров. Сейчас пора подошла сено косить, а солярка подорожала, ничего дешёвого нет», — поясняет жительница Михайловского района Татьяна Кошманова.

В правительстве региона говорят, что виноват сезонный обвал цен на рынке готовой продукции, рекомендуют объединяться в кооперативы, чтобы работать с заводами напрямую и самим регулировать цены. Сельчане же массово пишут заявления в краевую антимонопольную службу.

Напомним, осенью 2018 г., ИА REGNUM сообщило о том, что только спустя полгода после того, как несколько предприятий, осуществляющих закупку молока в Поспелихинском районе Алтайского края, установили одинаковые цены, Управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю удалось доказать факт картельного сговора.

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