Москва, , 09:52 — REGNUM В апреле 2020 года в Москве резко снизилось число заключенных договоров на ипотечное кредитование. Об этом сообщили 20 мая в пресс-службе управления Росреестра по столице.

По данным управления, в апреле заключено 2624 таких договоров, что на 75% ниже показателя марта 2020 года. Тогда было достигнуто 10 397 соглашений. В апреле 2019 года зарегистрировали 8560 ипотечных договоров, и снижение составило 69%.

За первые четыре месяца 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, снижение составило 5%.

Глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов считает, что стабилизировать ситуацию со временем может «анонсированная правительством России в середине апреля и запущенная рядом банков льготная ипотека под 6,5% годовых».