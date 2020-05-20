Штат Калифорния, США, , 09:31 — REGNUM Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом прокомментировал заявление главы Tesla Илона Маска о возможном переносе головного офиса компании из Кремниевой долины в другой штат.

«Я не беспокоюсь по поводу того, что компания Илона переедет в другой штат. Мы с ним много разговаривали об этом», — сказал Ньюсом в эфире телеканала CNBC.

По его словам, власти Калифорнии намерены и дальше содействовать инновационным разработкам и развитию экологически чистого производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая основатель Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter сообщил, что компания в ближайшее время может перенести штаб-квартиру из города Пало-Альто (Калифорния, США) в другой штат.

В качестве причины для резкого переезда главного офиса компании Маск назвал сохраняющийся запрет властей на возобновление работы завода компании во Фримонте в связи с распространением коронавируса.

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