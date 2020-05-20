Сеул, , 09:32 — REGNUM Специалисты из Института развития Кореи (KDI) прогнозируют увеличение темпов экономического роста Южной Кореи в 2020 году на 0,2%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей института.

По их словам, в связи с сокращением прямых контактов между людьми в стране фиксируют сокращение общего объёма потребления в частном секторе. Под ударом оказался и экспорт страны.

Тем не менее, эксперты не отрицают вероятности зафиксировать в конце года отрицательные показатели роста из-за экономической нестабильности.

По прогнозам, в 2021 году ожидается увеличение темпов роста страны на 3,9%. Данный прогноз сделан на основе сценария, при котором пандемию коронавируса удастся побороть во второй половине года.

Кроме того, представители KDI указали на необходимость обсуждения вопроса относительно увеличении налогов, объясняя это финансовыми ресурсами, необходимыми для устранения последствий эпидемии.

Отметим, что в ноябре прошлого года, специалисты прогнозировали рост показателя на 2,3%.