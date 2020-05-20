Москва, , 09:23 — REGNUM В апреле 2020 года самая большая средневзвешенная цена из всех авто, продающихся в России, была у люксовой модели Rolls-Royce Cullinan. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за отчётный месяц в стране было реализовано 10 таких машин, а их средневзвешенная цена составила 31,3 млн рублей.

Второе место заняла модель Rolls-Royce Silver Wright. Средневзвешенная стоимость данной машины составила в апреле 26,4 млн рублей. Таких автомобилей в апреле российским дилерам удалось продать всего два экземпляра.

Тройку лидеров замыкает спорткар Ferrari 812 Superfast. Его купил один российский автолюбитель по средневзвешенной цене 22,4 млн рублей.

На четвёртом и пятом местах данного рейтинга расположились соответственно Lamborghini Aventador (20 млн рублей; 2 ед.) и Ferrari GTC4 Lusso (19,65 млн рублей; 1 ед.).

Напомним, в апреле текущего года средняя стоимость бизнес-седанов (Е-сегмент) в России составила 2,6 млн рублей.

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