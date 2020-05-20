Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Указ, который обязывает отменить ограничения, мешающие восстановлению экономии США в условиях пандемии нового коронавируса, подписал американский президент Дональд Трамп, 19 мая сообщается на сайте Белого дома.

Ведомствам также поручено разработать новые программы и законы, которые должны стимулировать создание рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая вице-президент США Майкл Пенс заявил, что все американские штаты запустили процесс «открытия» своих экономик.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенс заявил, что «открывать» экономику начали все штаты США