Москва, , 07:52 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил требование конкурсного управляющего обанкроченного три года назад банка «Образование» и взял под арест имущество экс-главы правления Александра Миракова. Решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ещё в апреле 2020 года представитель госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» — конкурсного управляющего «лопнувшего» банка попросил в качестве обеспечительных мер наложить арест на имущество бывшего топ-менеджера и крупного акционера банка Миракова на сумму 18 539 351 000 рублей. 19 мая 2020 года в карточке дела в арбитраже появилось сообщение «о принятии обеспечительных мер». Подробности пока неизвестны, решение не изготовлено.

Напомним, банк, созданный в 1991 году, остался без лицензии в апреле 2017 года, а уже в июне был признан банкротом. На март 2020 года у него установлена задолженность перед более чем 3 тыс. кредиторов на общую сумму 21,13 млрд рублей. Для пополнения конкурсной массы арбитражный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности экс-главу правления, который на 2016 год также владел в банке долей в 38,5%. Заявление о субсидиарной ответственности суд планирует рассмотреть 25 июня 2020 года.

На 21 июля 2020 года также отложено рассмотрение отчёта конкурсного управляющего банка «о результатах проведения процедуры конкурсного производства».