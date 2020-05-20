Хабаровск, , 06:32 — REGNUM ПАО «Амурский судостроительный завод», входящее в Объединённую судостроительную корпорацию, планирует потратить 144,5 млн рублей на проектирование объекта «в целях создания сдаточной базы». Итоги открытого запроса предложений подведут 4 июня 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новый объект в рамках госпрограммы РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса» базирующийся в Комсомольске-на-Амуре завод планирует строить во Владивостоке. На площадке, место под которую выбрано на улице Дальзаводская, 2, планируют обеспечивать проведение «достроечных работ и приемосдаточных испытаний кораблей и судов, построенных на ПАО «Амурский судостроительный завод».

В рамках первого этапа реализации проекта планируется возвести плавучий причал, компрессорные станции, контейнерную холодильную станцию и зарядно-разрядный мобильный комплекс. В рамках второго этапа будет реконструирован производственный корпус, построены комплексный сдаточный цех, энергоблок и другие объекты, а также проведена реконструкция причальной набережной (секция №1).

Начать работы планируют в 2020 году, а закончить в 2023 году.

«Для обеспечения эффективности и рентабельности производства предусмотреть оптимальную схему внешней кооперации по выполнению необходимых работ специализированными предприятиями (преимущественно — АО «ЦС «Дальзавод», АО «ДВЗ «Звезда»)», — поставлена задача перед проектировщиком.

Напомним, амурский завод основан в 1936 году для укрепления обороноспособности страны и на сегодня — одно из старейших предприятий отрасли. На сайте компании отмечается, что на Дальнем Востоке ПАО является единственным крупным заводом судостроительного профиля.