Владивосток, , 04:11 — REGNUM С 20 мая на 10 дней в Приморье приостанавливается движение большегрузов к пунктам пропуска в Китай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По словам зампредседателя краевого правительства Константин Шестаков, в связи со сложной эпидобстановкой на территории Китая, власти провинций Хэйлунцзян и Цзилинь ввели дополнительные ограничения на въезд в Китай грузовиков.

«Сейчас через провинцию Хэйлунцзян через пункт пропуска «Пограничный» с российской стороны собралось более 280 большегрузов. Мы понимаем, что с такой пропускной способностью эти грузовики смогут проехать на территорию Китая не раньше, чем через 10 дней. Чтобы не допускать осложнения санитарной обстановки перед пунктом пропуска, принято решение приостановить на этот период допуск к территории пунктов пропуска», — сказал Шестаков.

При этом было отмечено, что никаких ограничений на ввоз товаров из КНР не вводится.

В течение 10 дней до пунктов пропуска будут стоять посты ГИБДД, которые перенаправят водителей большегрузов на парковки либо вернут обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 мая возобновился объём грузоперевозок на российско-китайской границы через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ до 30 единиц автомобилей в сутки туда и обратно. Ранее был установлен лимит до 10 машин в сутки.