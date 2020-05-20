Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Финансовую помощь в размере $15,5 млн на борьбу с новым коронавирусом предоставили Украине американские власти, 19 мая сообщается на сайте госдепартамента США.

Отмечается, что $13,1 млн предоставлены для нужд здравоохранения страны, а $2,4 млн — для поддержки граждан из незащищенных слоев.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта власти США также выделяли Украине $1,2 млн в качестве помощи на борьбу с коронавирусной инфекцией.

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