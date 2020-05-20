Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Американская компания Johnson & Johnson прекращает производство своей скандально-известной присыпки Johnson’s Baby на основе талька — но только в США и Канаде. Об этом 19 мая сообщается на сайте компания.

Своё решение Johnson & Johnson объясняет тем, что в Северной Америки спрос на данную присыпку упал из-за «дезинформации касательно безопасности её применения и постоянного шквала исковых разбирательств». Компания продолжает настаивать не абсолютной безвредности своей присыпки Johnson’s Baby на основе талька, но теперь в североамериканском регионе будет продвигать вместо неё присыпку Baby Powder на основе кукурузного крахмала.

Как сообщало ИА REGNUM, в присыпке Johnson’s Baby из отозванной 18 октября для независимой проверки партии хризотилового асбеста не обнаружено.

Компания решила отозвать партию бутылочек с присыпкой для дополнительных тестов после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США обнаружило наличие субмикронной примеси (менее 0,00002%) хризотилового асбеста в присыпке компании, приобретенной в розничной сети.

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