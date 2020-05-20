Берлин, , 00:51 — REGNUM Германский автоконцерн Volkswagen заплатил штраф в размере 9 млн евро, чтобы прокуратура Германии прекратило дело о «дизельном скандале» в отношении главы правления Volkswagen Герберта Дисса, а также председателя наблюдательного совета концерна Ханса-Дитера Пётча. Об этом пишет газета Financial Times.

Напомним, что суть этого скандала, разгоревшегося в 2015 году, в том, что на автомобили Volkswagen было установлено программное обеспечение, которое занижало показатели вредных выбросов в выхлопных газах дизельных двигателей. Благодаря этому программному обеспечению на контрольных тестах все выглядело так, будто автомобили полностью отвечали принятым экологическим нормам. На самом деле выбросы в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Судебные разбирательства против Volkswagen были инициированы в ряде стран, в том числе и в самой Германии.

Германская прокуратура обвиняла Дисса и Пётча в том, что они сознательно скрывали от акционеров информацию об установленном на автомобилях этого программном обеспечении, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. При этом юристы Volkswagen утверждали, что обвинения против Дисса и Пётча необоснованы.

В итоге было решено, что компания заплатит штраф в 9 млн евро и разбирательство будет прекращено.