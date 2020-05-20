Ашхабад, 20 мая 2020, 00:34 — REGNUM Работников всех государственных предприятий и учреждений Ашхабада заставляют проходить медицинское обследование в местных поликлиниках, передает «Хроника Туркменистана».
Госслужащих обязали сдать анализы крови и мочи, сделать флюорографию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и электрокардиограмму, а также проконсультироваться с кардиологом, невропатологом и окулистом.
После этого они должны отчитаться о пройденном медобследовании перед руководством госпредприятий и госучреждений, в которых работают.
Местные жители жалуются, что проходить медицинское обследование им приходится за свой счет, заплатив около 100 манатов (более 2000 рублей) при наличии медицинской страховки или в несколько раз больше, если ее нет.