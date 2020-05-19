Нью-Йорк, США, , 23:08 — REGNUM Банк Goldman Sachs ожидает сокращения экономик стран Латинской Америки на 7,6% в 2020 году из-за эпидемии коронавируса, 20 мая сообщает агентство Reuters.

Согласно прогнозу банковской группы, экономика Бразилии сократится на 7,4%. ВВП Мексики сократится на 8,5%, так же как и ВВП Аргентины.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что восстановление Латинской Америки от пандемии и карантинных ограничений займет как минимум два года.

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