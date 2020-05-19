Нью-Йорк, США, , 20:47 — REGNUM Фондовый рынок США постепенно выходит из «красной зоны» в ходе торгов 19 мая — индексы Nasdaq и S&P уже вышли в плюс, однако Dow Jones пока в минусе.

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 75,82 пункта (0,31%), до 24 521,55 пункта, индекс S&P 500 вырос на 3,59 пункта (0,12%), до 2957,50 пункта, индекс Nasdaq вырос на 72,71 пункта (0,79%), до 9307,53 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, первые два дня торгов недели на Уолл-стрит отметились хорошим ростом всех основных индексов, 18 мая индексы рынка поднялись на 2−4%.

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