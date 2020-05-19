Лондон, , 19:36 — REGNUM Нефтяные торги 19 мая проходят нестабильно — начало сессии на Лондонской бирже проходило в «зеленой зоне», к настоящему моменту обе основные марки ушли в минус по отношению к прошлому закрытию.

Июльские фьючерсы нефти Brent подешевели на 29 центов (0,83%), до $34,52 за баррель. Диапазон марки составляет $34,20 — $35,76 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI поднялись в цене на десять центов (0,32%), до $31,55 за баррель. Диапазон торгов WTI — от $31,13 до $32,91 за баррель.

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