Рига, , 18:24 — REGNUM После открытия границ Латвии угрожает вторая волна эмиграции. Об этом 19 мая заявил председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзен в интервью журналу Dienas Business.

По его мнению, в Латвии сейчас насчитывается более 130 000 безработных, это столько же, или больше, как было во время кризиса 2009 г, когда в конце апреля официальное число безработных достигло 123 000 человек.

«Конечно, схожая ситуация во всём ЕС, однако, нам от этого не становится легче», — сказал профсоюзный лидер.

Эксперт отметил, чтобы удержать жителей страны от эмиграции необходима комплексная государственная программа и создание субсидированных рабочих мест.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.