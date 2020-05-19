Рига, , 18:18 — REGNUM Служба государственных доходов (СГД) Латвии обратит особое внимание на те компании, которые во время режима ЧС победили в закупочных государственных и муниципальных конкурсах. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщила 19 мая глава СГД Иева Яунземе на заседании комиссии Сейма (парламента) Латвии по бюджету и налогам.

«Цель убедиться в том, что эти компании добросовестно платят налоги, начиная от генподрядчика, заканчивая самыми маленькими исполнителями. В ходе проверок мы будем сфокусированы на зарплатах в конвертах», — сказала Яунземе.

Глава СГД также отметила, что те отрасли, которые поддержало государство, не испытывают проблем из-за экономического кризиса, вызванного пандемией.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.