Рига, , 18:10 — REGNUM Авиаперелёты в Хельсинки, Мюнхен и Берлин из Риги возобновляет латвийская авиакомпания AirBaltic. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

По данным пресс-службы, с 25 мая будут возобновлены прямые рейсы из Риги в Хельсинки и Мюнхен, а с 1 июня — в Берлин. При этом авиакомпания ставит своей целью сохранить позиции в регионе.

Также указывается, что авиакомпания ставит превыше всего заботу о безопасности пассажиров. Все пассажиры будут обеспечены во время перелётов защитными масками и дезинфицирующими салфетками, сотрудники следуют рекомендациям ответственных учреждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на основании решения правительства AirBaltic и международный аэропорт Риги возобновили с 18 мая авиасообщение между рядом стран Балтии и ввели ряд новых мер безопасности для ограничения распространения коронавируса нового типа. Кроме того, AirBaltic будет выполнять ежедневные прямые авиарейсы из Риги во Франкфурт и Осло, а из аэропорта в Таллине в Амстердам, Копенгаген, Осло и Вильнюс.

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