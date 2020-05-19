Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM По итогам квартала снижение ВВП будет менее радикальным, чем по данным за апрель, можно предполагать, что падение составит около 10%, а восстановление экономики займет не меньше трех лет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 19 мая, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя данные Министерства финансов.

Ранее в Минфине сообщили, что, по данным за апрель 2020 года, номинальный ВВП России снизился на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

« Номинальный ВВП отличается от реального только поправкой на инфляцию. Дефлятор ВВП до кризиса составлял около 5−7%. Следовательно, реальный ВВП в апреле 2020 года снизился примерно на 33%.

Такие показатели не могут удивлять: именно в апреле начался карантин, и у нас полстраны сидит без доходов. Очевидно, что апрель был худшим месяцем: в марте мы еще работали, в мае начинаем снова возвращаться к работе.

Поэтому по итогам второго квартала снижение ВВП будет менее значительным. Если в мае-июне начнется восстановление, то можно предполагать, что по итогам квартала снижение составит около 10% к показателям 2019 года.

Восстановление экономики будет очень долгим. Помимо всех прочих проблем, никто ведь не отменял и проблемы падения цен на нефть. Едва ли можно быть уверенным в том, что ее стоимость будет стабильно расти.