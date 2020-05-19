Чита, , 14:49 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края выявила многочисленные нарушения, касающиеся порядка расчёта выплаты стимулирующих средств медикам, работающим с больными COVID-19. Как сообщает сегодня, 19 мая, официальный сайт надзорного ведомства, нарушения, обнаруженные в Центральном районе г. Читы, Забайкальском, Могочинском, Нерчинском и других районах, касались порядка расчета, выплаты стимулирующих не в полном объеме, без начислений районного коэффициента и северной надбавки.

Некоторыми медучреждениями уже произведены необходимые доначисления. К примеру, работникам Станции скорой медицинской помощи доначислено 600 тыс. руб. Также прокуратурой края внесено представление министру здравоохранения края в связи с отсутствием в ряде медучреждений соответствующих локальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выплаты стимулирующих.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент России Владимир Путин отчитал чиновников, из-за нерасторопности которых не все медики получили положенные апрельские выплаты за борьбу с COVID-19.

«Послушайте меня, послушайте внимательно: мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие‑то часы, минуты и так далее», — заявил глава государства. И действительно, недоплаты были выявлены во многих регионах России.

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