Москва, , 14:28 — REGNUM Пакет поправок, направленный на поддержку граждан и бизнеса на фоне спада экономики из-за коронавируса поступили в Госдуму, в частности, речь идет о помощи самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым налог, уплаченный в 2019 году, а также предоставить им налоговый капитал.

Налоговый капитал, предложенный президентом, для всех самозанятых составит 10 тыс. рублей.

«Остаток налогового вычета… не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем остатка налогового вычета на 1 июня 2020 года. Для лица, которое впервые после 1 июня 2020 года встало на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход, остаток налогового вычета, не использованного в 2020 году, подлежит применению с 1 января 2021 года в размере, не превышающем 10 000 рублей», — говорится в тексте поправки.

В Госдуму поступили поправки в законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса на фоне спада экономики из-за коронавируса.