Москва, , 14:12 — REGNUM После того как пандемия коронавируса сойдёт на нет, экономику России вряд ли ждёт серьёзный восстановительный отскок, так как у населения просто нет денег, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 19 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Ситуация не отыграется назад, — уверен он. — Ни в марте, ни в апреле, ни в мае никакого роста не было. Шли массовые увольнения. Чтобы был какой-то отскок, нужно понять, с чего этот отскок будет финансироваться. Нефть дешева, в бюджете дыра (официально 6 трлн рублей, а неофициально около 9 трлн). Государство не хочет тратить резервы на поддержку экономики. А у населения денег нет, так как экономика была парализована. Чтобы был восстановительный отскок, нужно чтобы люди пошли в магазины и им было что потратить. Если люди в марте — апреле и в мае проедали свои сбережения и набирали долги, то почему в июне и в июле должен быть какой-то отскок? Конечно, на фоне обвала конца марта в июне и июле по мере открытия бизнеса и начала работы сферы услуг какая-то выручка появится. Но её размеры будут в десятки раз ниже, чем было до карантина».

Как пояснил экономист, известно, что спрос рождает предложение, но предложение в России задушено высокими тарифами, налогами, а спрос задушен тем, что государство не помогло населению в разгар кризиса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ВТБ, потребительская активность населения в апреле показывает его стремление к сбережению.