Кемерово, , 14:11 — REGNUM Сибирские регионы в общей сложности получат более 3,5 млрд рублей на выплаты медикам в мае. Кемеровская область оказалась на пятом месте в Сибирском федеральном округе по размеру полученной от федерального центра суммы — 375 млн 395 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Теперь выплаты тем, кто борется с коронавирусом, будут рассчитываться по факту работы, а не по времени, отработанному медиком, — говорится в сообщении. — Стимулирующие выплаты также полагаются сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге — водителям автомобилей скорой помощи».

Ранее заместитель губернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник заявил, что также важно быстро и без проволочек выплатить причитающиеся деньги заразившимся медицинским работникам.

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