Москва, , 13:59 — REGNUM В Москве после карантина по коронавирусу практически все промышленные предприятия столицы возобновили свою деятельность. При этом они должны соблюдать меры безопасности сотрудников, сообщается на портале мэра столицы.

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На сегодняшний день работают 99% предприятий — из 720 крупных компаний работают 711. По словам заммэра Владимира Ефимова, 350 из них не прекращали свою деятельность и во время карантина.

С 12 мая ежедневно выходят на работу 381 тыс. человек, используя средства индивидуальной защиты и проходя тестирование. При этом 31 тыс. сотрудников работают удаленно, еще 16 тыс. находятся в отпусках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье с 12 мая возобновили работу все промышленные предприятия.

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