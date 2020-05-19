Тбилиси, , 13:58 — REGNUM В Грузии развивать туризм начнут не со столицы, а с регионов. Об этом 19 мая заявил грузинский премьер-министр Гергий Гахария на встрече с представителями туристического сектора в Кахетии, сообщает телеканал «Рустави 2».

«Мы начинаем развивать туризм из регионов, а не из Тбилиси. Риски в Тбилиси выше, чем в регионах», — сказал глава грузинского правительства. По его словам, в регионах проще добиться эпидемиологической безопасности.

Гахария призвал бизнесменов настроиться на то, что в этом году из-за пандемии коронавируса не стоит ожидать такого же наплыва туристов, как годом ранее. При этом он заявил, что Грузии нужно готовиться к конкуренции за клиентов с другими странами.

Напомним, правительство Грузии планирует открыть границы страны для иностранных туристов с 1 июля. Для этого власти намерены организовать «коридоры безопасности», чтобы исключить риск распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за нарушение режима ЧП оштрафовали более 100 человек