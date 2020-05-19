Кишинёв, , 13:48 — REGNUM Молдавия настроена на углубление взаимодействия и сотрудничества со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сегодня, 19 мая, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в режиме видеоконференции, заявил президент республики Игорь Додон.

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«Речь идёт о возможностях участия Молдавии в ряде общих программ и проектов государств-членов Союза, — пояснил молдавский лидер. — Особый интерес представляют проекты сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, обеспечения продовольственной безопасности стран ЕАЭС».

Додон отметил, что Молдавия имеет возможность поставлять в страны Евразийского экономического союза продукты питания в свежем и переработанном виде. При этом не ограничиваться прямыми поставками, а создавать совместные производства, формировать производственно-торговые цепочки.

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«Очень перспективными направлениями сотрудничества, на наш взгляд, являются внедрение евразийских технологических платформ, цифровой повестки стран Евразийского экономического союза, развитие промышленной кооперации», — добавил президент Молдавии, подчеркнув, что это далеко не полный список.