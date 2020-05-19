Москва, , 13:07 — REGNUM В России в апреле 2020 года треть граждан или кого-то из членов их семей затронула проблема уменьшения заработной платы (33%), приводит данные «Левада-центр».

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Каждый пятый (20%) заявил, что урезать зарплату могут в течение ближайших неделей или месяцев. При этом 40% думают, что в ближайшее время этого не случится. 8% затруднились ответить.

Также 25% респондентов уже столкнулись с задержкой выплаты зарплаты. 50% думают, что не будут задерживать. О сокращении или увольнении кадров сказали 26% опрошенных. Не ожидают увольнений 74% граждан.

Телефонный опрос проведен 24−27 апреля 2020 года. Опрошены 1608 граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечается рост числа компаний, которые переводят своих сотрудников на минимально возможную заработную плату.

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