Стокгольм, , 13:57 — REGNUM Правительство Швеции выделило еще $600 миллионов для помощи муниципальным и региональным властям страны для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. В то же время министр финансов Швеции Магдалена Андерссон заявила, что экономическое положение Швеции может ухудшиться. По словам министра, после пандемии коронавируса уже нельзя исключать повышение налогов для выполнения всех социальных обязательств. Об этом 18 мая сообщила шведская газета Expressen.

Выделенные средства в размере $600 миллионов напрямую пойдут в муниципалитеты и регионы Швеции. Сторонами подписания законопроекта стали представители Социал-демократов, Зеленые, Центристы и Левые.

В то же время министр финансов Швеции Андерссон подчеркнула, что объемы выделяемой помощи огромные, поэтому в дальнейшем нельзя исключать повышение налоговой нагрузки.

«Было много антикризисных пакетов. Но, конечно, государственные ресурсы не бесконечны, поэтому мы также должны убедиться, что есть деньги для перезапуска экономики… Будет иметь решающее значение, какой уровень благосостояния мы сможем себе позволить и какие налоги мы будем платить», — заявила министр Андерссон.