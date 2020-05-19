Нур-Султан, , 12:27 — REGNUM Комплексный план по восстановлению экономики Казахстана до конца 2020 года одобрило правительство республики. Об этом сообщили 19 мая в пресс-службе правительства Казахстана.

Участники заседания правительства отметили, что план состоит из 10 направлений и 172 системных и отраслевых мер, которые стимулируют деловую активность, занятость и повышение доходов населения.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отметил, что предусмотренные меры дадут возможность некоторым отраслям восстановиться. В этих секторах экономики занято более 6 млн человек, отметил Мамин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане создадут фонд развития промышленности, который будет предоставлять обрабатывающим предприятиям льготные кредиты под 3% годовых.

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