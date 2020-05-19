Москва, , 12:22 — REGNUM Предложение Белоруссии и Армении по формированию единых тарифов на газовом рынке для стран ЕАЭС пока преждевременно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании ЕАЭС.

«Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока ещё не достигнут», — заявил Путин.

Проект Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года практически согласован, за исключением одного пункта — тарифов на транспортировку газа.

«Имеется формула, которую поддерживают три страны — Россия, Казахстан и Киргизия. Её суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее, на переговорах о формировании общего рынка газа ЕАЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения по этому вопросу», — напомнил президент.

«Если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще», — указал он.

В случае невозможности найти консенсус по этому вопросу пункт о газовых тарифах из Стратегии следует полностью исключить, добавил президент.