Сеул, , 12:21 — REGNUM Не смотря на сокращение мирового рынка телевизоров в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса компании Южной Кореи зафиксировали рост продаж. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на аналитическую компанию IHS Markit.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале текущего года на мировом рынке было продано 43,29 млн телевизоров, что на 16,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что объём продаж китайских компаний, включая TCL и Hisense, сократились на 14,4%, до 15,13 млн единиц, японских компаний, включая Sony и Sharp, — на 26,2%, до 4,42 млн единиц.

Тем не менее, совокупные продажи южнокорейских Samsung Electronics и LG Electronics, напротив, выросли на 2,6%, до 16,78 млн единиц.

Отмечается, что в первом квартале 2020 года южнокорейские компании заняли 38,8% мирового рынка телевизоров, китайские компании — 35%, японские компании — 10,2%.