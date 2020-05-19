Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства ищет исполнителя на вторую фазу клинического исследования препарата «Бэби-Хиб». Итоги запроса предложений в электронной форме подведут 1 июня 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из собственных средств институт готов выплатить за услугу 96 988 816,66 рубля. По данным из аукционной документации, тестирование пройдёт на «здоровых добровольцах 3 месяцев — 5 лет». С учётом, что дети в этом возрасте являются малолетними, добровольное согласие на участие в исследовании должны будут дать родители или их законные представители.

Контракт будет подписан «на оказание услуг по организации и проведению II фазы клинического исследования (КИ) эффективности и безопасности «Бэби-Хиб», лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 0,5 мл». В рамках тестирования планируют изучить эффективность и безопасность «вакцины для профилактики гемофильной инфекции».

Лекарственный препарат будет передан исполнителю «в течение 15 календарных дней с момента получения разрешения на проведение клинического исследования от Министерства здравоохранения Российской Федерации по акту приёма-передачи». Услугу должны оказать за 448 календарных дней с момента подписания договора, но дни, необходимые «для получения разрешения на клиническое исследование», в них не входят.

В справочнике MSD уточняется, что Haemophilus influenzae вызывает разные детские инфекции, в том числе менингит, пневмонию.