Москва, , 11:11 — REGNUM Закрытый конкурс по выбору подрядчика для утилизации торпед разных типов проведёт 8 июля 2020 года Министерство обороны России. Начальная цена контракта превышает 110 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Утилизацию первой партии, переданной в 2020 году, победитель конкурса должен будет выполнить до 1 июня 2021 года, по изделиям, переданным в 2021 году — до 10 ноября того же года, и до 10 ноября 2022 года по изделиям, переданным в 2022 году. Начальная цена контракта — 110 793 398,87 рубля.

Услуга будет оплачиваться частями из средств федерального бюджета в рамках государственного оборонного заказа. Утилизировать торпеды планируется на территории исполнителя, который должен иметь лицензию на соответствующий вид деятельности.