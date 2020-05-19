Москва, , 11:04 — REGNUM В апреле номинальный ВВП России (в текущих ценах) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 28%. Согласно данным ежемесячного отчета Минфина РФ об исполнении федерального бюджета, опубликованным на сайте федерального ведомства, этот показатель составил 6,3 трлн рублей против 8,7 млрд рублей в апреле прошлого года.

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Этот отчёт является первой официальной оценкой динамики экономики РФ в апреле, после введения в РФ нерабочих дней на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

При этом, по оценкам директора управляющей компании «Агидель» Виктора Тунева, реальный ВВП мог снизиться на 20%.

«Если взять за основу 20-процентное снижение ВВП в реальном выражении в апреле и дальнейшее восстановление по разным траекториями […] то можем прийти к оценке реального ВВП за весь 2020-й от — 5% до — 10%, — написал аналитик в Facebook. — В 2021-м рост может быть от 3% до 10% в зависимости от траектории на графике».

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Отмечается, что снижение показателя ВВП вызвали введённый в стране режим самоизоляции и падение цен на нефть.

Как сообщало иа, ранее экономист, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза заявил, что если бы России не удалось договориться по ОПЕК+, то к концу года её ВВП рисковал бы упасть на 10%.