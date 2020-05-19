Москва, , 10:45 — REGNUM Из-за эпидемии коронавируса многие отрасли претерпевают серьёзные изменения, компании радикально меняют формы организации труда. Можно ожидать, что некоторые из таких практик останутся и после снятия ограничительных мер. Об этом 19 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил партнер рекрутинговой компании ZOOM Executive Search Дмитрий Мамаев.

«Безусловно, издержки будут снижаться. Я думаю, мы выйдем из этого другими — наступит понимание, что вот эти огромные шикарные офисы и большое количество обслуживающих организаций, обслуживающего персонала — в этом нет необходимости на самом деле. Многие будут думать не только о том, какой арендовать офис, но и какую программу для удаленной работы купить», — заявил Мамаев.

«Где-то, особенно в небольших компаниях, это позволит избежать лишних издержек на офис и сэкономить не только деньги, но и время», — подчеркнул он.

Полноценную производительную работу на удалёнке можно организовать без труда для профессий, связанных с цифровым маркетингом, координацией проектов, финансами и бухгалтерским учётом, юридическими услугами.

Удалённо без потери производительности могут однозначно работать и многие управленцы, отметил он.

«Мы привыкли, что обычно они находятся в офисе, собирают совещания, к ним приходят люди на прием. Однако многие крупные компании со штаб-квартирами в столице имеют активы в очень отдалённых регионах. И эти компании уже сегодня управляют активами посредством видеосвязи: рассматривают проекты и бюджеты, ставят цели и задачи, отслеживают их выполнение. Просто к этому надо привыкнуть, это вопрос культуры», — указал Мамаев.

Однако есть множество категорий, которые перевести в онлайн гораздо труднее — например, продажи люксовых вещей.

«Пока здесь всё довольно традиционно: например, люди привыкли ходить в автосалоны какой-то престижной марки и смотреть, щупать, выбирать, но опять же людям просто потребуется время перестроиться», — подчеркнул Мамаев.

«Сложнее с производством — потому что там подразумевается физический контакт с материалами и продукцией. В таких случаях предприятиям потребуется дополнительная автоматизация, дополнительные инвестиции, перестройка процессов. Ряд профессий в обозримом будущем не смогут быть полностью переведены на удалёнку в принципе, например непрерывные производства и строительство», — продолжил он.

Таким образом, от того, к какой отрасли принадлежит компания, во многом зависит и ситуация с безработицей.

«Где-то она, безусловно, возрастёт, потому что будут меняться бизнес-модели и степень автоматизации процессов, а кто-то будет активно нанимать людей (digital-компании). Будут более всего цениться соискатели, ориентированные на результат и готовые к самоорганизации. В любом случае и перед соискателями, и перед компаниями, и перед государством будет стоять задача приобретения новых компетенций и освоения профессий», — указал Мамаев.