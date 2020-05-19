Хабаровск, , 09:57 — REGNUM Нарастающие долги, сокращение штатов, ликвидация предприятий — так живёт сегодня в условиях пандемии коронавируса бизнес Хабаровска. Больше всего страдают такие отрасли, как образование, гостиничный и туристический бизнес.

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Как выяснило ИА «ДВ-Новости», учреждения дошкольного образования в Хабаровске не работают с 30 марта. Только около 30% предпринимателей, занятых в этой сфере, получили арендные каникулы. Четыре учреждения вынуждены были закрыться, троих арендодатели попросили освободить помещения. В настоящее время каждая из частных организаций дошкольного образования имеет убытки от 200 тыс. до 2,5 млн рублей. Общие выпадающие доходы отрасли в городе превысили 108 млн рублей.

Не лучше ситуация в гостиничной отрасли. 25% отрасли хабаровских предприятий в этой сфере имеют долги от 100 тыс. до 1 млн рублей, 42% — до 10 млн рублей, 20% накопили долги более 10 млн рублей.

Основные долги гостиницы накопили перед ресурсоснабжающими организациями, арендодателями, а также по статьям налогов.

Из-за вынужденных затянувшихся простоев многим предпринимателям пришлось пойти на такие радикальные меры, как частичное или полное сокращение сотрудников.

«Выручка снизилась у 94% представителей малого и среднего предпринимательства. На начало апреля этот показатель составлял 98%. Небольшое снижение говорит о том, что часть предпринимателей смогли подстроить свой бизнес под новые условия. Сокращение выручки сегодня фиксируется на уровне от 50% до 80%. При анализе возможного банкротства предприятий 12,6% руководителей заявили, что не закроются. Ранее таких было меньше. 62,5% предприятий уменьшили свои штаты на 10−20%», — рассказал замначальника отдела развития предпринимательства управления экономического развития администрации Хабаровска Григорий Коробко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в условиях пандемии коронавируса стремительно растёт безработица. Только с начала марта 2020 года в службу занятости в связи с утратой работы обратились 4100 человек.