Париж, , 09:28 — REGNUM Франция сможет использовать европейский план по восстановлению экономики, предложенный президентом страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, для «ремонта больниц» и поддержки секторов, пострадавших от кризиса. Об этом, как передает BFM TV, заявил министр экономики Франции Бруно Ле Мэр.

«Например, когда нам нужно отремонтировать больницу, мы можем рассчитывать на финансирование Европейской комиссии», — заявил министр.

По его словам, Франция также может извлечь выгоду из этого плана восстановления для секторов туризма, автомобильной промышленности и аэронавтики, которые очень сильно пострадали от эпидемии и её экономических последствий.

Ранее Франция и Германия предложили план в 500 млрд евро для поддержки восстановления экономики Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что создание здоровой Европы должно стать приоритетом.

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