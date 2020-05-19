Москва, , 09:12 — REGNUM По итогам апреля 2020 года в России самую большую выручку с реализации машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) получила японская автокомпания Toyota. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный месяц выручка Toyota составила 7,63 млрд рублей. Таким образом, этот японский бренд занял первое место по доходности на авторынке новых кроссоверов и внедорожников в РФ.

На втором месте расположилась немецкая компания BMW, которая заработала на продаже машин сегмента SUV 5,7 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает южнокорейская марка Hyundai с результатом 5 млрд рублей.

На четвёртом и пятом местах по доходности кроссоверы и внедорожники компаний Volkswagen (3,78 млрд руб.) и Kia (3,73 млрд руб.) соответственно.

Напомним, в апреле текущего года оборот с продажи машин сегмента SUV в России составил 59 млрд рублей. При этом с января по апрель выручка в этом сегменте установилась на отметке в 433,8 млрд рублей.

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