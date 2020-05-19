Париж, , 09:09 — REGNUM Авиакомпания Air France намерена «постепенно возобновить полеты» к концу июня, передает BFM TV.

Авиакомпания будет переходить к «постепенному увеличению количества рейсов и направлений.

«Эта программа полетов будет составлять около 15% пропускной способности, обычно используемой в этот период, и будет обеспечиваться 224 самолетами Air France», — говорится в заявлении компании.

С конца марта Air France предоставляет от 3 до 5% своей обычной полетной программы и обслуживает 43 направления, поддерживая связи с ключевыми направлениями в Европе и за рубежом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французская авиакомпания Air France намерена с 11 мая проверять температуру пассажиров на всех своих авиарейсах.

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