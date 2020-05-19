Москва, , 08:39 — REGNUM Суд по интеллектуальным правам вынес решение по спору московского бизнесмена и олимпийского комитета. Дарине Денисовой отказали в её притязаниях на товарный знак, который содержит слово «олимп». Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Третьим лицом в деле, начатом в августе 2019 года, выступает общероссийский союз общественных объединений «Олимпийский комитет России». В основе спора лежал товарный знак со словом «олимп», правообладателем которого является Денисова. Олимпийский комитет, как организация, на которую возложено осуществление мер по защите олимпийской символики, посчитал, что товарный знак «сходен до степени смешения с принадлежащими МОК» и ещё в 2018 году обратился в Роспатент «с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку». И в итоге ведомство отказало Денисовой.

Предпринимательница заявила, что выводы Роспатента «являются ошибочными, сделаны без учёта фактических обстоятельств и содержат внутренние противоречия».

"По мнению заявителя, Роспатент при принятии оспариваемого решения не учел, что слово «олимп» не вызывает ассоциаций с олимпийскими играми, олимпиадой или Олимпийским комитетом. Заявитель указывает, что имеется множество значений слова «олимп», в том числе связанных с древнегреческой символикой, мифологией и культурными особенностями, а также образованных от них устойчивых словосочетаний, которые не ассоциируются с олимпийскими играми», — отмечалось в материалах суда.

Истец также заявила, что «Роспатент необоснованно отклонил результаты представленного заявителем социологического опроса» и сослалась «на множество случаев регистрации других товарных знаков со словесным элементом OLIMP («ОЛИМП»).

Суд же, выслушав доводы сторон, иск Денисовой отклонил.

Напомним, также летом 2019 года этот же предприниматель обратилась с другим иском. Ответчиком в спор было приглашено иностранное юрлицо — Comite International Olympique, и дело затянулось на год. Данный спор, в основу которого также легло использование товарного знака, до сих пор не рассмотрен. Очередное заседание назначено на 29 июня 2020 года. Сторонам также было предложено решить дело миром.