Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам дня 16 мая баррель нефти марки Brent подорожал на 8,08% и превысил отметку $35, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена выросла на ожиданиях скорого восстановления спроса по мере снятия карантинных мер во многих странах. Рост нефтяных котировок вызвал укрепление товарных валют (норвежская крона, канадский доллар).

Доллару пришлось отступить по всему рынку, что было также позитивным фактором для нефтяного рынка.

Сейчас цены на нефть поддерживаются позитивными сообщениями о восстановлении роста в Китае, началом выполнения сделки ОПЕК+, а также успешными испытаниями вакцины против коронавируса американской компанией Moderna, дающие надежду на ее эффективность.

Сегодня, 19 мая, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $34,82 (-1,94%). Сейчас рынок корректируется после двухдневного ралли на 22%. Так что нисходящая коррекция допустима.

У покупателей путь свободен до зоны $36,60−37,60, поэтому рост может возобновиться в любой момент.

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