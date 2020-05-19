Москва, , 08:07 — REGNUM Торги по рублевым парам 16 мая завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,23%, до 72,67 руб., евро/рубль — на 0,4%, до 79,30 руб., фунт/рубль — на 0,51%, до 88,64 руб. Укреплению российской валюты способствовали рост цен на нефть и общее ослабление доллара США. Доллар просел из-за подорожания товарных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Баррель нефти марки Brent подорожал на 8,08% и превысил отметку $35 на ожиданиях скорого восстановления спроса по мере снятия карантинных мер во многих странах. Товарные валюты подорожали из-за нефти и надавили на доллар.

Также покупке рубля способствовал рост индекса RGBI, который продолжается с 19 марта, а также налоговый период. Фондовый индекс S&P500 повысился на 3,15%, до 2953,91, на новостях о вакцинах против COVID-19.

Рубль меньше всего укрепился к евро. Курс евро вырос по отношению к доллару до уровня $1,0927 (+1,18%) после того, как Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики на 500 млрд евро.

Сегодня, 19 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $34,82 (-1,94%). Сейчас рынок корректируется после двухдневного ралли на 22%. Так что нисходящая коррекция допустима. У покупателей путь свободен до зоны 36,60−37,60, поэтому рост может возобновиться в любой момент, что положительно скажется на российской валюте.

На Форекс пара доллар/рубль торгуется на уровне 72,69 руб. Цена лежит на ключевой поддержке. Техническая картина указывает на падение курса доллара до 68,55 руб., так как если цена дойдет до 70 руб., то продавцы захотят закрыть гэп от 10 марта.

На сегодня ожидается падение пары до 71,50 руб. Негативным фактором для рисковых валют продолжают оставаться разногласия между США и Китаем.

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